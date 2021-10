Jäi vahele! Daniel Craig paljastas tegeliku põhjuse, miks ta geibaarides käib

"Teate, ma olen käinud homobaarides nii kaua, kui mäletan, ja üks põhjus, miks ma sinna lähen on see, et ma ei lähe geibaarides nii tihti kaklema," tunnistas näitleja. Talle ei meeldi teiste meeste käitumine tavalistes baarides ning seetõttu satub ta tihti tülidesse.

"Geibaarides on kõik rahulikud. Sa ei pidanud ka väga oma seksuaalsest orientatsioonist rääkima," lükkab Craig ümber arvamus, et antud asutustesse minekuks peab kindlasti omasooihar olema.

Kui arvate, et heteromeestel on raske geibaarides endale naisi leida, siis Craigi sõnul eksite rängalt. Nimelt meenutas ta intervjuus aega, kui oli temagi vallaline ning leidis pidevalt geibaaridest endale uusi silmarõõme. "See oli väga turvaline koht. Seal oli palju tüdrukuid, kes olid sinna tulnud täpselt samal põhjusel, nagu mina seal olin," selgitab näitleja, et neiudel on geibaaris väga rahulik olla. Siiski tunnistab Craig, et tema lootis nendele tüdrukutele läheneda, aga meeldival viisil.