Coldplay lubab ökosõbralikku tuuri, kuid on ka kriitikaks valmis

Küll aga ütles laulja, et nad on valmis teatud kriitikaks, nt kasutavad nad reisisihtkohta jõudmiseks ikka eralennukit. "Ma ei muretse selle pärast. Me anname endast parima, aga ei ole ideaalsed. Kindlasti mitte. Me saame iga asja eest kriitikat. Ja inimesed, kes meid selle, lendamise, eest kritiseerivad, neil on õigus. Meil ei ole selle kohta midagi öelda."

Neile on ka öeldud, et miks üldse tuuritada, millele Chris Martin samuti vastas, et tal puudub hea selgitus. "Me võiksime koju jääda ja see oleks ehk parem. Aga me tahame tuuritada ja inimestega kohtuda ja nendega ühenduses olla, nii et me püüame seda teha võimalikult loodussäästlikult."