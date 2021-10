Dokumentaalis saavad sõna mitmed Murphy sõbrad ja kolleegid, kellest suur osa ei üritagi varjata, et nemad kahtlustavad, et naise surmas mängis tähtsat rolli tema abikaasa Simon Monjack. Ka mitmed mehe saladused, mis filmis esmakordselt päevavalgele tulevad, annavad mõista, et Monjacki ja Murphy abielus polnud kõik nii hästi, kui avalikkusele võis tunduda. Kuid ka Monjack on tänaseks päevaks juba surnud.