Margus Saare sõnul pole Eestis liidreid: Kaja Kallas ja Tanel Kiik pole üksmeelel, Martin Helme ei kutsu vaktsineerima

Margus Saar (55) asus juhtima ETV suurejoonelist muusikalist viktoriini "Orkestri mängud", mis tema sõnul pakub võimalust põgeneda argipäevast. Margus on mõelnud, et kui ta sattunuks tööle eratelekanalisse, oleks ta praegu hoopis teistsugune inimene. Tema aga võeti tööle "Aktuaal­sesse kaamerasse" ja kujunes selliseks, millisena teda ekraanilt teatakse. Teletäht märgib, et temas on pisut ka meelelahutajat ja et "Orkestri mänge" juhtides ta ei jäljenda ega muutu kellekski, kes ta ei ole.

"Sõber hiljuti meenutas, et kui ta mind Diana Lorentsiga "Marumüra­miksi" juhtimas nägi – jagasime seal saumiksereid ja Barbie nukke –, kisendanud me nii valjult, et muud saatest kuulda ei olnudki. Arvan, et tal on õigus, ja vabandust väga, aga ma võinuks vabalt olla ka Teet Margna või Kristjan Jõekalda, kui keegi eratelevisioonis oleks mind märganud," räägib Margus.