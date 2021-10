Epic Drama oktoobri vaatamissoovitused – suurejoonelistest kostüümidest ja võttepaikadest õudust tekitava halloween’ini

„Valge kuninganna“ ja „Valge printsessi“ edu valguses saab publik naasta Tudorite intrigeerivasse maailma sarjas „Hispaania printsess“. Philippa Gregory romaanidel põhinev kahe hooajaga sari, mis debüteerib Epic Drama eetris 27. oktoobri õhtul kell 22.00, jälgib Aragóni Katariina teekonda, kui ta saabub Hispaania kuningapaari tütrena Londonisse, et abielluda prints Arthuriga ja asuda Inglise troonile. Katariinat ega tema saatjaskonda ei oota ees soe vastuvõtt ja kui prints Arthur ootamatult sureb, ei jää tal üle muud, kui võrgutada uus troonipärija, karismaatiline prints Harry, kes saab maailmas hiljem tuntuks Henry VIII nime all. Tutvustame oma artiklis tegelikkust „Hispaania printsessi“ taga ja selgitame, miks see sari eriline on.





„Hispaania printsess“ ei jutusta pelgalt Inglismaa ajaloo järjekordsest peatükist, vaid annab edasi endiselt aktuaalset, naiste domineeritud lugu eelarvamusest võõramaiste immigrantide suhtes. Emma Frost, kes osales aktiivselt ka „Valge kuninganna“ ja „Valge printsessi“ kirjutamises, oli põnevil võimalusest jutustada lugu kolmest noorest naisest, kellel on täiesti erinev kultuuriline taust ning lahknevad arusaamad soost ja võimust. Katariina õukonnas on ka mitu mustanahalist naist, mis ei ole ainult ajalooliselt täpne, vaid õõnestab lisaks täielikult Tudorite meestekeskset dünastiat. „See tundus tänapäeva maailmas väga asjakohane,“ ütles sarja stsenarist ja juhtivprodutsent.





Emma Frost ja tema kaasloojad ei ole varjanud asjaolu, et nad on täiendanud „Hispaania printsessi“ paljudes aspektides nüüdisaegsete sündmustega, kuid kostüümidele ja võttepaikadele püüdis ta läheneda ülima täpsusega, et pajatada lugu, mis oli tähtis omal ajal ja on seda ka tänapäeva maailmas. Ainult Epic Drama eetris alates 27. oktoobrist kolmapäeviti kell 22.00.



