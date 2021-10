Liis Lemsalu paljastas üllatava Eesti kuulsuse, kelle ta oma kaaslaseks valiks

Selleks, et Eesti üks seksikamaid naisi nurka suruda, korraldati saates joomismäng, mille raames tuli Liisil ja saatejuhil Robert Roolil vastata vürtsikatele küsimustele, mida nägid vaid nemad ise. Siis tuli neil valida, kas nad soovivad küsimuse, millele nad olid just vastanud, avalikustada või võtavad hoopis shoti.

Esimesena sai vastata Liis, kes ütles lihtsalt "Eda-Ines Etti". Lauljatar otsustas kaardil olnud küsimuse ka paljastada ning tunnistas, et Inese puhul on tegemist Eesti kuulsusega, kes sobiks talle kaaslaseks.

Kolmanda kaardi all küsiti Liisilt, et kui palju küsiks ta raha selle eest, kui ta osaleks mõnes pesureklaamis. Lauljatari sõnul on talle pakkumisi tehtud, kuid kindlat summat pole ta siiani välja mõelnud. Robert on antud tööotsa nõus tegema lausa 150 euro eest.