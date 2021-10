Kanal2 "Südamesoov" täidab Jaak Joala lemmikõpilase sahtlisse kirjutatud musikaalse unistuse

Terapeudina aitab Helen näiteks leinaga silmitsi seisvaid või seksuaalselt väärkoheldud lapsi. Heleni meetodid ja oskused on haruldased ning kõrgelt hinnatud. Aastaid on ta teinud koostööd Ohvriabi ja lastekaitse spetsialistidega.

Hoolimata kogu sellest õudusest ja masendavatest ning rusuvatest lugudest, mis lastega on juhtunud, on Helenil retsept kuidas rasked hetked paremaks muuta – muusikaga.

16-aastaselt sai Heleni mentoriks muusikateel legendaarne laulja Jaak Joala . Noor artist jõudis kiirelt plaadilepinguni, käis Vanilla Ninjaga ühisel tuuril ning on laulnud duetti koos Ivo Linna ja Tõnis Mäega. Tema särav looming tõi kuulajateni aastaid rõõmu ja helgust, kuid heal haldjal Helenil oli teistele veel palju enam anda. Algasid psühholoogiaõpingud ning loomingulisus koos professionaalsete teadmistega asusid laste ja noorte aitamise teenistusse. Ennast pidevalt täiendada armastav naine püüdleb praegu selle poole, et saada Eesti esimeseks diplomeeritud laste ja noorte psühhoanalüütikuks.

Praeguseks on Helen aidanud pea tuhandet last, kes mure või raske hingetraumaga tema juurde sattunud on.