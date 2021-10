Madonna tütre valus ülestunnistus: mu ema on täielik kontrollifriik!

25-aastane modell paljastas, et Madonna näol on tegemist täieliku kontrollifriigiga, kes on juhtinud oma tütre elu alates tema sünnist. Antud intervjuu tegi veelgi personaalsemaks fakt, et Lourdest usutles Madonna üks lähedasemaid sõbrannasid, näitleja Debi Mazar.