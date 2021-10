Aita "Simpsoneid" vaadates tulevikku ennustada ja teeni suur töötasu

Platin Casino otsib inimest, kes kaheksa nädala jooksul vaataks läbi kõik 33 " Simpsonite " hooaega ning selle juurde käivad filmid. Aga see ei ole lihtsalt lõbus viis raha tuulde loopida, vaid kasiino soovib, et analüütik aitaks neil tulevikku ennustada.

"Simpsonid" on suure kokkusattumuse tõttu "ennustanud" ette mitmeid maailmas aset leidnud sündmuseid. Simpsonite analüütiku ülesandeks on vaadata iga episoodi, tuua välja iga episoodi kõige märkimisväärsem sündmus ja aidata siis analüüsida, kui suur on tõenäosus, et see ka päriselus toimub.