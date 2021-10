Räppar Genka: ma ei näe enda lugudega vaeva

"Ega ma eriti ei näe oma lugudega üldse vaeva," tunnistas Genka Raadio 2 saates "R2 Pulss". "Ikka on mingisugused asju, millega ma ei ole rahul, mida oleks võinud paremini teha, mingisuguseid riime, mis on üle põlve lastud. Osad refräänid, mis mulle ei meeldi. Biit oleks võinud parem olla."

"Aga mul on selline moto stuudios, et ega ma väga vaeva ei näe. Kui hakkad vaeva nägema, kuid hakkab vaevaliselt tulema, siis on mõttetu. Nii kaua, kui on fun, nii kaua tuleb teha. Siis on ka lõpptulemus okei."

"Räpp on riimipõhine asi. Kui sul ei ole pointi, siis mida sa räpid. Raha ja naisi saab ka teistmoodi. Ma ei ütleks, et ma väga palju raha ja naisi oleks saanud selle muusikaga. See oleneb ikka inimesest."

Genka avaldas eile Instagramis, et räpigrupi Toe Tag sünnist saab 25 aastat ja selle puhul antakse kontsert.

"1996. aasta oktoobris andsime Pauli ja Revoga Toe Tagi nime all klubis Bel Air oma esimese live. See oli 25 aastat tagasi. Selle puhul naaseme 23 oktoober samasse hoonesse, kus nüüd on Club Venus ja anname ühe Toe Tagi lugudest koosneva live. Kuigi Revo vaatab meid kaugelt, siis kaasas on rida inimesi laval koos meiega. Ja me teeme lugusid kõigilt kolmelt albumilt."