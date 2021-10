Täielik maatüdruk Lenna Kuurmaa: linn võib meid ootama jäädagi

Lenna kirjutas Instagramis, et kui ta Tartus Ivo Linnaga kokku sai, siis oli muljetamist küll ja veel. "Saime Iffiga täna Tartus kokku nagu kaks maakat muiste. Ivo küsis minult, et kas ma sõira tegemise olen juba selgeks saanud? Jutu käigus tuli välja, et Ivo isa oli seto. Ja nii me seal rääkisime, kuidas parim koht on Muhu ja parim koht on Setomaa."

"Aga üldse polnud mingit vastandumist vaid üksmeel ja nõustumine, et meie jaoks on need paigad parimad maailmas ja, et linn võib meid ootama jäädagi," kirjutas Lenna enda ja Supernova kontserdi eel.

Elu maal aga ei ole lust ja lillepidu. Septembri lõpus jagas Lenna sotsiaalmeedias sissetungijaga kokkupuutumise kogemust. "Öösel ärkasin kella nelja paiku, sest välisuks paugatas. Viie minuti pärast kuulsin pimedas mustavas öös kanade kaeblevat hüüdu. Pilt oli selge. Rebane. Läksin uksele, Lauri paistis juba telefoni valgust sähvides kanalasse. Selleks ajaks oli jõudnud rebane ära viia neli noorkana ja murda ühe noore muneja kana, kes veel lebas õuealal. Üks suur kukk parasjagu võitles rebasega, kui Lauri lauta jõudis. Rebane oli aga nii kiire, et paari hüppega oli ta võrguga kaetud õuealast väljas ja läinud."

Lenna käis hommikul riismeid vaatamas ja selgus, et suur kukk ning pooled kanad olid veel elus.

Maal elades on Lenna ikka ja jälle hommikul mõelnud, et kui ta kukelaulu ei kuule, siis äkki käis öösel rebane. Ta meenutas naabrimehe öeldut, kes oli enda kanalasse tunginud rebase viglaga surnuks löönud. "Meenus ka see, et kui rebane korra juba tee selgeks saab, tuleb ta uuesti, kuni kõik on murtud," kirjutas Lenna.

Nüüd on vaja mõelda, mida edasi teha. Lenna hankis rebase püüdmiseks puuri. "Mis rebasega teha, kui ta puuriga kinni nabime? Mina sõidutaks ta mitmete kilomeetrite taha kaugele metsa ja laseks ta seal vabaks. Lauri lööks maha," avaldas lauljanna.