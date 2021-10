Kristjan Lüüs: homovaenulikkus on heteromehe tohutu hirm, et kohe hakkavad geid talle koledal kombel ligi tikkuma

Kristjanit paneb imestama, et infoküllusest hoolimata on ikka veel nii palju neid, kes peavad ennast headeks inimesteks, kuid on iga hetk valmis kõike erinevat ründama. "Homovaenulikkus on vist heteromehe tohutu hirm, et kohe hakkavad geid talle koledal kombel ligi tikkuma," ütles Kristjan.

"See on nii loll asi üldse! Enamikule geimeestest ei lähe heteromehed ju absoluutselt korda — kasvõi juba selle pärast, et nad pole geide standardite järgi piisavalt hoolitsetud. Ei löö teile keegi külge, ega võta ära teie naisi. Miks vaenata? Kui mina lasen teisel armastada seda, keda ta armastada tahab, ei jää ma ju millestki ilma, aga kui minult võetaks võimalus armastada, siis… see oleks nagu põrgus elamine,“ rääkis Kristjan Anne & Stiilile.

Kristjan Lüüs on ka enne homofoobide teemal sõna võtnud ja ei pelga ka ise natuke naiselikumat välimust. Möödunud aasta oktoobris tekitas ta Instagramis palju poleemikat oma terava sõnavõtu eest homofoobide suunal.

"Hei, Sina, homofoob! Sina samuti, rassist!" alustas Kristjan Lüüs sotsiaalmeedias enda pöördumist. "Mu Facebooki sõbralist hakkab täituma ja just sina oled oodatud rõõmsalt siit nihhi tõmbama. Õnneks te aeg-ajalt väljendate oma piiratud maailmavaadet, kuid ükshaaval võtab teie kustutamine liiga palju aega minu elust."

"Teisipidi, kui sa veel pole end vihast õhtu täis läinud, siis ehk on sul veel võimalus olla decent human. Nii mõnigi mu hea sõber oli kunagi oma vaadetelt just selline, aga siis juhtus midagi mõeldamatut - ta suutis hoida avatud meele, mõista, et see keda keegi teine armastab, ei tee teda ennast vähemaks, ei võta temalt midagi ära, ei ole perversne - vaid sina oled oma Onu Heino naljadega ja aru saamata, et "ei on ei". Ja kui inimene palub, et ära ütle talle neeger, siis kedagi ei koti, et sa alati oled nii öelnud. Sulle öeldi terve põhikooli aeg kusik, aga ma ei kutsu sind nii."