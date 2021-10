KUULA | Adele kauaoodatud singlit "Easy On Me" on kuulatud juba 31 miljonit korda

Uus singel “Easy On Me” juhatab sisse 19. novembril Columbia Recordsilt ilmuva uue albumi “30”. Adele jagas sel nädalal personaalse kirjaga fännidele uudist albumi ilmumise kuupäevast ja inspiratsioonist. Kirjas annab Adele teada, et “on lõpuks valmis selle albumi avaldamiseks”. Oma uues, eelmisel kuul Quebecis filmitud videos, teeb Adele koostööd Cannes Grand Prix võitnud lavastajaga Xavier Dolan ("Mommy", "It’s Only The End The World").

“Ausalt, ma lootsin, et see juhtub,” rääkis Dolan. “Minu jaoks pole midagi võimsamat, kui artist, kes naaseb peale aastaid eemal olekut. Mina olen muutunud. Adele on muutunud. Ja see on võimalus tähistada meie mõlema arengut ja seda, kuidas oleme truuks jäänud enda jaoks südamelähedastele teemadele. Kõik on sama, kuid erinev.” Video algab samas majas, kus filmiti video Adele 2015 aasta läbilöögisinglile “Hello”.

Laulu on 13 tunniga kuulatud üle 22 miljoni korra.

Adele uus album “30” tähistab uue muusika ilmumist alates tema 2015. aasta novembris ilmunud kolmandast stuudioalbumist “25”. Albumi produtsenditiimis olid varasemad koostööpartnerid Greg Kurstin, Max Martin, Shellback ja Tobias Jesso Jr ning uutena kaasati tiimi Inflo ja Ludwig Göransson. Tänasest saab uut albumit ”30” tellida kõikide füüsiliste ja digitaalsete teenusepakkujate platvormidel üle maailma. Lisaks ilmuvad eksklusiivsed turupõhised eriversioonid Target deluxe CD, millel on kolm boonus lugu ja Walmart´i selge duubelvinüül. Amazoni valge duubelvinüül on saadaval tellimiseks kogu maailmas. Album “30” ja singel “Easy On Me” ilmuvad müügile ka kassetina ja seda eksklusiivselt vaid Adele’i D2C poes kuni kaupa jätkub. Album on saadaval kõigi digitaalsete teenuspakkujate platvormidel.