Lauljatar Adele 'i nimi ei vaja arvatavasti üheski maailma otsas pikemat tutvustust. Miljonid on kuulnud tema hitte, kuid keegi eriti ei tea, kes on see mees, kes on olnud peamiseks inspiratsiooniks nende palade valmimisel. Tegemist on 47-aastase Simon Koneckiga, kellest Adele 2019. aastal lõplikult lahku läks.