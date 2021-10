Brian Laundrie õde saab tapmisähvardusi: me tapame teid ära ja röövime ära teie lapsed

WFLA-TV raporteerib, et Cassie Laundrie ja tema abikaasa James Luycx on saanud suvalistelt inimestelt ähvardusi nagu "me tapame teid ära ja röövime ära teie lapsed".

Gabby Petito pere kuulutas 22-aastase neiu teadmata kadunuks 11. septembril, pärast, mida lahkus pere juurest ka Brian Laundrie. Cassie pidi protestijatele korduvalt ütlema, et ei tea, kus Brian on ega teadnud, et Gabby on kadunud, kui nad laagris käisid.