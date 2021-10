Triin Luhats pahandavatest staarikspürgijatest: kui me igaüht näitaks 6-8 minutit, vaataks me eelvoorusaateid mitu kuud

“Kui inimene on välja langenud ja teab, et ta on televaatajateni jõudnud 10 või 30 sekundi asemel kohtunike ees olnud päriselt 6 minutit ja ta pahandab, on see arusaadav. Tema jaoks on see ju eneseületus ja elu võimalus ja siis näidatakse teda vaid nii vähe eetris,” selgitab Luhats, miks mõned osalised pettunud hiljem on.