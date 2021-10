KROONIKA PODCAST | Kuidas ronida mustast august välja? Beatrice ja Tiit Trofimov räägivad oma loo

Nii Beatrice kui ka Tiit Trofimov on käinud ära mustas augus, kuid mõlemad on tänaseks sellest välja tulnud. Beatrice tegi elus kannapöörde ja ostsis talu, eneseabi praktikaid jagav Tiit Trofomov on andnud oma kogemustest raamatu "Lõpp on algus".