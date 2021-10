Heidit Kaio lahkuminekust Priit Kuusega: meile sattus eluteele seitsmeaastane väga raske periood

"Seal on igavene posu põhjuseid. Mulle tohutult meeldib analüüsida, juurelda ja vaadelda. See kandus eraellu üle, mida mulle tundus, et võiks jagada," põhjendab Kaio seda, miks ta otsustas ühtäkki oma lahkuminekust raamatu kirjutada. "Kui ma vaatan ümberringi lahkuminekuid, siis ma nägin, et inimesed mu kõrval on hästi jännis kõige sellega. Ma mõtlesin, et võib-olla saaksi ma olla kellelegi selle raamatuga abiks või teejuhiks. Ma loodan, et ajapikku saab selle raamatu puhul oluliseks niiöelda eneseabiväärtus," lisab ta.