Raul Rebane põhimõttekindlatest vaktsiinivastastest: tegu on grupiga, kellega ausalt öelda pole mõtet rääkidagi

"Tegelikult on midagi tähtsat juhtunud: olukord, kus me oleme üle tuhande aasta kartnud venelasi, sakslasi ja teab keda veel. Nüüd kartku teised meid. Me oleme nii ohtlikuks muutunud. Oleme koroonat täis. See on täiesti ebanormaalne olukord," nendib Rebane igapühapäevases hommikusaates.

Ta toob põhimõtte, mis levib Põhjamaades: algul vaktsineerime ja siis saame vabaks. "Me tahame saada algul vabaks ja siis ei taha vaktsineerida. See ülesanne ei lahendu niimoodi," väidab Rebane.

Koroonaolukord on tema sõnul andnud meile tugeva hinnangu: "Me oleme siiski Ida-Euroopa oma paljude mentaalsuste poolest. Me süüdistame, et on olemas vaktsiinivastased, kuid kõike ei saa sugugi võtta üheülbaliselt. Vastaste seas on palju erinevaid gruppe."

Rebase sõnul sai ta vastaste osas kolm suuremat gruppi. Tema hinnangul on üks grupp need, kes on mõjutatud vene propagandast, teisena toob ta välja inimesed, kes lihtsalt usuvad igasugu huvitavaid asju ja nn "uhhuu"-teadust. Kolmanda ja kõige suuremana on tema sõnul ühiskonnas inimesed, kellele vaktsiin ei oma mitte mingisugust tähtsust. "Vastandumine on tähtis, sest tegu on mina-pildi ja identiteedi loojaga. Mõte rumalale massile vastanduda. Tegu on grupiga, kellega ausalt öelda pole mõtet rääkidagi. Nad surevad enne, kui loobuvad piltlikult öeldes isiksusest," põrutab Rebane.