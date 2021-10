Ott Lepland avalikustas peamise kohtingul käimise koha: olen suur kultuurinautleja

Kui Brigitte uurib, millal Ott viimati kohtingul käis, vastab Lepland, et kõigest paar päeva tagasi. "Inimene peab aeg-ajalt kohtingul käima - elu peab elama."

Uurides, milline on Oti lemmikkoht kohtinguteks, vastab armastatud laulja: "Kuna ma ise olen selline suur kultuurinautleja, siis tavaliselt on need kohtingud olnud kuskil teatris. Eilegi käisin üht teatrietendust vaatamas."