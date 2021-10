BLOGI | Staarisaate kaheksanda hooaja kümme finalisti on selgunud!

Juba järgmisel nädalal on TV3 otse-eetris esimene finaalsaade, kus kõik kümme finalisti esitavad oma muusikalise iidoli laulu. Kohtunike Birgit Sarrapi, Koit Toome ja Mihkel Raua ülesandeks on kommenteerida, kuidas noortel esitused õnnestuvad; vaatajad aga otsustavad, kes pääsevad järgmisesse finaalsaatesse. Enne finaalsaateid jõuavad TV3 eetrisse ka erisaated, mida juhib Mikk Mäe, kes on ise samuti superstaarisaates osalenud. Esimeses erisaates näeb, kuidas finalistid avafinaaliks valmistuvad, millised on ettevalmistused superstaarieluks, kuidas omavahel läbi saadakse jpm.