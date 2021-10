FOTO | Noor reformar? Suunamudija Anita Sibul saabus Reformierakonna valimispeole salapärase kirjanikuhärraga

"See on hästi huvitav, kuidas naisi golddiggeriteks (kullakaevaja) kutsutakse. Sellel on kaks aspekti. Kui me räägime suhete koha pealt, siis ma ütlen ausalt – ma tahangi edukat meest. Ma tahan olla edukate inimeste ümber. Ma tahan olla nendega koos, sest see aitab ka mind, see aitab mul püsida selles meeleseisundis. See ongi see, kuhu ma ka ise pürgin. Ma ei ole selle pärast halvem inimene," sõnas Anita.