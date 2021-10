Vabavõitlustähte Conor McGregorit süüdistatakse DJ ninaluu murdmises

Kuulus itaalia DJ Francesco Facchinetti ja tema abikaasa veetsid pühapäeval koos McGregori ja tema kihlatuga Roomas aega, kui vabavõitleja umbes kella 2:30 ajal DJ-le vastu nägu lõi. Facchinetti sõnul tema kedagi ei provotseerinud, kirjutas TMZ.

Facchinetti postitas intsidendi järgselt ka video, kus on selgelt näha, et ta on vigastatud. Neil oli varasemalt olnud väga lõbus, lausa nii palju, et McGregor kutsus paar edasi ühele teisele peole. Aga sinna minemisest asja ei saanud, sest McGregor lõi kümne tunnistaja silmade all talle vastu nägu.

Facchinetti teadis kiiresti, mida teeb, ja kaevab McGregori nüüd kohtusse. "Ma sain löögi mitte millegi eest. Selle oleks võinud saada, kes iganes. Minu sõbrad, minu naine, minu teised sõbrad. Sellepärast ma otsustasin Conor McGregori kohtusse kaevata, sest ta on vägivaldne ja ohtlik inimene," rääkis DJ.

Facchinetti naine kirjeldas, kuidas kõik juhtus: "Ja siis täiesti tühja koha pealt lõi ta Francescot näkku. Ta kutsus meid teisele peole. Francesco ütles "okei, lähme" ja siis ta lõi teda. Õnneks seisis Francesco tal piisavalt lähedal ja McGregor ei saanud löögile jõudu taha. Francesco vajus tahapoole, siis kukkus lauale ja siis maha. Minu esimene mõte oli, et kas see on nali, kas see on mingi show? Ja siis ma olin justkui halvatud."

Naine jätkas: "Kui ma end ümber pöörasin, siis ma nägin, et tema sõbrad hoiavad teda tagasi, sest ta tahtis Francescot edasi peksta. Siis nad viisid ta minema. Ma panin tuled põlema, aga turvameeskond kustutas need kohe ära. Francesco veritses. Ma tahtsin teda aidata, aga valvurid ajasid meid minema. McGregor jääb Itaaliasse kuni 26. oktoobrini. Kui te teda näete, siis hoidke temast eemale. Ärge minge talle lähedale ja ärge küsige autogramme, sest ta on on vägivaldne ja ebastabiilne inimene."

Conor McGregor on ka varem korduvalt sarnastesse vägivaldsetesse intsidentidesse sattunud ja peab ka nüüd selle eest vastuseid andma.