Janika Sillamaa (46) on kui lavale sündinud. Ta on Eesti esimene eurolaulik ning Kaunite Kunstide Kooli õpetaja, lavastaja ja muusikajuht. Janika on kasvanud muusika keskel. Tema ema Kaari Sillamaa on tuntud muusikapedagoog ja helilooja ning isa Ivo Sillamaa hinnatud pianist. Lava, muusika ja teatrimaailm on tema loomulik keskkond. Ka oma pikaaegse elukaaslase Villu Feldbergiga (43) tutvus Janika teatris. "Sattusime kokku, tehes muusikali "Miss Saigon", kus mina olin lavameistri assistent ja tema lavatehnilise poole üks juhte," ütleb ta. Janika ja Villu on tuttavad 19 aastat ja koos olnud 17 aastat. Nende tütar Alma on kuuene. Ka Alma on suur teatrifänn ja laululaps.