Hiljuti kihlunud Kerdo Mölder sulgeb Facebooki: tahan eemalduda sellest kohutavast ja kohati kurjast ning hävitavast infomürast

Ansambli Respekt laulja on sellele otsusele juba pikalt mõelnud ja tal on otsuse tegemiseks mitmeid põhjuseid. "Tahan eemalduda sellest kohutavast ja kohati kurjast ning hävitavast infomürast. Tahan vabaneda totrast ning hävitavast sõltuvusest, mis tegelikult ei anna midagi! Tahan hoida oma aju värske, selge ja puhtana. Tahan näha elu sellisena nagu see päriselt, käega katsutavalt on!"

"Tunnen, kuidas mind rõhub ja häirib see võlts maailm, mis siin on. Võltsid ja tuunitud pildid, võlts emotsioonid jne jne. Tahan näha ilusat elu sellisena, nagu see tegelikult on. Tahan näha inimesi sellistena, nagu nad on - punnide, vistrike, sassis seongute ja tuunitamata olekus."