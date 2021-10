Venemaa praeguse hetke ühest kõige populaarsemast ja nõutumast filminäitlejast Julia Peresildist (37) kirjutades on Eesti­maa ajakirjanikud ja muud jutukirjutajad rõhutanud tema arvatavat eesti päritolu – "Peresild" kõlab ju nagu üks kena eesti perenimi.

"Muidugi ma tean, et see on puhas eesti nimi," rääkis Julia intervjuus ajakirjanik Jaanus Piirsalule. "Üritasin kunagi nime päritolu välja selgitada, õde ka proovis, aga seni pole meil veel kahjuks selgust, kust ja kuidas see nimi on tulnud."

Vene Vikipeedia kinnitab, et Julia isal on eesti juured.