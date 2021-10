Lady Gagaga ühisalbumi avaldanud jazzilegend Tony Bennett püstitas Guinnessi maailmarekordi

35aastane Gaga tõdes, et nende kuuekümneaastasest vanusevahest hoolimata, leiab ta suurt inspiratsiooni jazzi-maailma legendiga üheskoos laulda. "Ma näen noort poissi iga päev. Ma laulan temaga ning see muudab laulmise kogemuse kuidagi niivõrd vabastavaks. Ja samal ajal võtan ma palju ka tema tarkusest - selle, mis ta aastatega on kogunud," tõdeb Gaga videos, kus lauljatar räägib nende uuest albumist.

Uus album, mis on pühendatud Cole Porteri muusikale, pole nende kahe muusikalise talendi esimene koostöö. 2011. aastal salvestasid Bennett ja Gaga legendaarse singli "The Lady is a Tramp" ja kolm aastat hiljem avaldasid nad koostööalbumi nimega "Cheek to Cheek".