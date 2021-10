Toomas Eduri ja Alena Shkatula perre sündis pisitütar: suhtlesime lapsega juba siis, kui ta kõhubeebi oli

"Naised on ju ootuse ajal ikka emotsionaalsemad kui muidu, kuid meil läks vahepeal justkui isegi meelest ära, et me last ootame," muigab Toomas Edur . Omaaegne Inglise Rahvusliku Balleti solist Toomas ja Eesti Rahvusballeti priimabaleriin Alena Shkatula said läinud nädalal oma esimese ühise lapse, tütre, kes sai nime Toomase ema järgi.