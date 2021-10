Uskumatu lugu: britt pisteti Dubais kuudeks trellide taha, sest politsei tõlgendas süütegu valesti

Restoranipidaja Luke Tullyle saadeti sõnum, kus sooviti laud broneerida kümnele inimesele. Kohalik politsei arvas ekslikult, et tegu on salakoodiga kümne grammi kokaiini tellimiseks.

Neljalapse isa Luke tunnistas, et võimuesindajad ähvardasid ta sisuliselt rõdult alla visata, kui ta ei paljasta, kus narkootikumid asuvad. Piisavate tõendite puudumise tõttu vabastati augustis nii tema kui kaks sõpra.

Kuid sellegipoolest on Araabia Ühendemiraatide võimud veendunud süüs ning sealsed prokurörid kaebavad otsuse edasi.

Luke, kes kulutas õigusabikuludele 150 000 naela, on nüüd tagasi kodus Stordfordis. Neile brittidele, kes soovivad lähiajal külastada ühendemiraate, paneb ta südamele: "Ärge võtke seda reisi vaevaks, kui hindate vabadust."

Juba varasemalt on palju räägitud, et Dubai politsei on siiani pidanud tegelema sadade valesüüdistustega, mis puudutavad narkootilisite ainete käitlemist.