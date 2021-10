Ott Lepland vabatahtliku päästja tööst: see on protsess, kus kogu aeg arened

"Mu vabatahtliku päästja kogemus on veel väike, seega ma ei julgeks end sada protsenti vabatahtlikuks päästjaks liigitada," rääkis laulja Ott Lepland Raadio 2 hommikuprogrammis. Mehe sõnul ei ole ta teadmised ses vallas veel nii suured, kui võiksid. "Need kogunevad läbi kogemuste, koolituste ja õppuste. See on protsess, kus kogu aeg arened."