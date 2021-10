Kehakaaluga võitlev Jonah Hill palub fännidel oma välimust mitte kommenteerida

37aastane staar, kes on kõige paremini teada filmidest "Wolf Streeti hunt" ja "21 Jump Street", võttis oma isiklikul Instagrami lehel eelmisel nädalal sõna, öeldes et ta ei tunne end hästi, kui ta peab lugema kommentaare oma keha kohta.

"Ma ei tean, et te mõtlete kõik head, aga ma väga viisakalt palun teid minu keha mitte kommenteerida," kirjutas ta oma 3,1 miljonolie jälgijale. "Hea või halb, aga ma tahan teile viisakalt teada anda, et kommenteerimine ei ole kuidagimoodi aitav ning ei pane mind hästi tundma."

Hill on varasemalt kirjutanud oma keha häbenemisest ning oma viimases postituses on ta väga palju näidanud üles toetust kaaskuulsuste ja fännide suhtes, kes on kuidagimoodi piire ületanud.