Ewert And The Two Dragons jäi orkaanilõksu: elekter läks ära, süüa ei olnud, toad läksid külmaks

Laulja, helilooja ja ansambli Ewert and The Two Dragons liider Ewert Sundja avaldas septembri lõpus esmakordselt uut muusikat sooloartistina. Ewerti sõnul ei ole vaja karta, et soololugude avaldamine on mingilgi määral Draakonite lõpp: "Peale viimast kontserte täis suve on Draakonid tugevad ja indu täis nagu alguses."

"On mingi hulk emotsioone ja muusikat, mida on raske vahetult edasi anda, kui need on bändina läbi töödeldud. On materjali, kus ma tean, et ma tahan meie kamba mõtteid ja neljakesi parima lahenduse leidmist. Aga on midagi, mis on ainult minu oma, ja mulle tundus aus ja õige seda enda nime alt jagada," selgitab Sundja uute lugude avaldamise tagamaad sooloartistina.