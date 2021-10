Asi ametlik! Kanye Westi kodanikunimi on nüüd kahetäheline

Just see, et ta ei soovi kanda enam nime West, oli üllatav, sest räppar on terve oma karjääri vältel olnud väga uhke oma perekonna ja juurte üle. Räppar nimetas oma viimase albumi oma varalahkunud ema Donda järgi ning ta on alati avaldanud soovi omada palju järeltulijaid.