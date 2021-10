Rootsi meedia elevil: Kanye West käis nende McDonald'sis söömas

Läänenaabrite juures on levima hakanud pildid, kus Kanye West ja tema meeskond on McDonald'sis, annavad oma tellimuse iseteeninduskassas sisse ja söövad kiirtoitu. West, kes muutis enda nime Ye-ks, on Rootsis, et teha sealsete muusikutega koostööd, kirjutas Aftonbladet.

Kanye saabus Göteborgi Veneetsiast, kus ta laupäeval esines ärimehe Alexandre Arnaulti pulmas. Aftonbladet suhtles McDonald'si pressiinimese Henrik Nerelliga, kes sõnas, et muusik jäi restoranis olles anonüümseks. "Mitte keegi restoranis ei tundnud teda ära ja on tore, et tema eest ei pea hoolitsema kõikjal, kuhu ta läheb. Nii et on tore McDonald'sisse tulla koos sõpradega. Saime alles pärast tema külastust aru, kellega tegu," ütles Nerell.