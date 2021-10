KUUM KLÕPS | Eesti seksikaim tõsielustaar? Rannamaja-Seidi eksponeerib ideaalset bikiinikeha

Nimelt sai Seidi endale kingituseks oranži trikoo, mida ta oma kontol kohe eksponeerima pidi. Õnneks on "Rannamaja" staari õnnistatud lausa modellimõõtu kehaga ning ta on teismelisena osalenud isegi "Eesti tippmodelli" saates. "Olin siis ainult 16-aastane ja sain ka eelvoorust edasi. Edasises kõndimise voorus valiti juba neid, kes saatesse pääsevad ning sealt sain ka edasi. Aga siis tuli pildistamine ja sellega minu teekond lõppes. Olin liiga arg," on Seidi varem Kroonikale öelnud.