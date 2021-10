VIDEO | Brian Laundrie ei olegi Floridast põgenenud? Tagaotsitav jäi väidetavalt rattaga sõites kaamera ette

Turvakaamera salvestise omanik rääkis, et tema maa-ala taga on mitu hektarit metsamaad ning mahajäetud teid, kus keegi tavaliselt ei liigu, ei jala ega millegi muuga.

Aga ometi väntas kaamerasilmale jäänud mees seal jalgrattaga ning ta oli seda suurtes raskustes. Tal on seljas ülisuur seljakott ning paksud riided ja ta püüdis teha kõik endast oleneva, et mitte tähelepanu tõmmata. Ebaõnnestunult.

Kui siia juurde lisada, et rattaga sõitnud mees on välimuselt Brian Laundrie sarnane, siis võib tegu olla tõesti tagaotsitava mehega.

Video on edasi antud ka FBI-le ja selle teinud mehe arvates on seal piisavalt sarnasusi, et sellest võimudele teada anda. Ajalugu on kahjuks aga näidanud, et enamus selliseid videoid ei sisalda tagaotsitavat ja on tihti süütutele inimestele pigem probleeme tekitanud, kui politsei neid otsima tuleb.