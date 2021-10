FOTO | Mis toimub Charlene'iga tegelikult? Värske pilt ülikõhnast printsessist tekitab küsimusi

Pärast paarinädalast pausi postitas Charlene oma Instagrami kontole pildi endast ja Misuzulu Zulust, kes on Zulude juht. Fotolt on näha, et niigi kõht printsess on kaotanud veel rohkem kaalu. Tema käed ja kael on väga kondised ning tema nägu on muutunud veelgi kitsamaks.

Postituse alla on kogunenud mitmeid murelikke kommentaatoreid. "Tema tervisega pole ikka korras. Vaadake ta käsi!" kirjutab üks naise jälgijatest. "Ta näeb jälle kurb välja. Kiiret paranemist, Charlene!" seisab teises kommentaaris.

Printsessi välimus on tekitanud lausa nii palju muret, et mitmed Monaco ja Prantsusmaa väljaanded on hakanud spekuleerima selle üle, et kas Charlene on varjamas tõsisemat haigust.

Nimelt on 43-aastane endine ujuja avalikult tunnistanud, et ta ei saa Lõuna-Aafrika Vabariigist lahkuda, sest teda kimbutab raske infektsioon, mis on vajanud mitmeid operatsioone ja protseduure. Kuid nüüd kardetakse, et Charlene'i tervis on veelgi halvem, kui ta on tunnistanud.

Siiski on printsessi välimus kummutanud kuulujutud selle kohta, et Charlene redutab Lõuna-Aafrika Vabariigis, sest ta ei soovi enam Monacos elada ning tahab Albertist lahutada. Kuid värsked fotod tõestavad, et Charlene on jäänud paikseks tervislike põhjuste tõttu.