Melomaanid, rõõmustage! Armastatud Pet Shop Boys esineb järgmisel suvel Eestis

Pet Shop Boysil (Neil Tennant ja Chris Lowe) kui Ühendkuningriigi muusikaajaloo edukaimal duol on edetabelites ette näidata eeskujulikud kohad. Nii on nende loomingust Briti TOP30 edetabelis lausa 42 singlit; 22 singlit TOP10 edetabelis ning neli esikohta.

Kõrgete tulemustega kaasnevad ka suured kiidusõnad. Nii on ajaleht The Independent öelnud Pet Shop Boysi viimase maailmaturnee kohta, et “nende karjäär on näidanud, et popmuusika ja kunst ei saa mitte ainult koos eksisteerida vaid ületada kõrgemaid muusikalisi vorme.” Päevaleht Daily Telegraph sõnas, samuti nende viimase turnee kohta, et “etendus hõlmab kõrgkultuuri, klubikultuuri, teatrit, kino, poliitilist satiiri ja meeili painutavat lasershowd”.