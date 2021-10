Meghan Markle isa Thomas mõtleb kuningliku paari kohtusse kaevata: ma tahan lapselapsi näha

Oma tütrest võõrdunud isa, kes siiani pole kohtunud oma lapselaste Archie ja Lilibetiga, tõdeb, et tütar on olnud oma käitumises lapsik ning on lõiganud teda perest eemale. Mitmed California advokaadid on talle öelnud, et kui ta võtaks ametliku käigu võidaks ta igal juhul. Samas rõhutas tütre isa, et kavatseb selle sammuga veel veidikene oodata.