Peeter Rebase debüütmängufilmi "Tulilind" suurejooneline esilinastus toimub juba järgmisel nädalal

"See on keelatud armastuse lugu, mis võiks meie publikut puudutada eriliselt veel seetõttu, et tõsielusündmustel põhineva filmi tegevus leiab aset siinsamas väikeses Eestis," räägib Peeter Rebane, kelle esimese täispika mängufilmi keskmes on Haapsalu sõjaväebaasis aega teeniv reamees Sergei, kes kompab armastuse ja sõpruse piire ning satub ohtlikusse armukolmnurka. „Tõeline armastus ei hooli ajast, kohast ega riigikorrast,“ rõhutab Rebane.

Film põhineb paari aasta eest meie seast lahkunud vene näitleja Sergei Fetisov elulooraamatul. "Veetsime Sergeiga palju tunde koos Moskvas, et koguda kokku selle emotsionaalse loo detailid. See oli tema, kes palus, et meie film räägiks tõelisest armastusest, mitte poliitikast,“ lisab Rebane.

„Järgmisel nädalal toimuv Eesti esilinastus on ühtlasi ka Tulilinnu maailma esilinastus tavapublikule,“ lisab Rebane, kelle sõnul on film tänaseks osalenud juba 27 festivalil ja veel paarkümmend festivali ootab ees.

„Firebird“ („Tulilind“) on romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 70ndatel aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergei loeb kannatamatult demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud kartmatu hävituslendur Roman. Uudishimust ajendatult kompavad Sergei ja Roman omavahelise sõpruse piire kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib ohtlik armukolmnurk. Sergei on sunnitud silmitsi seisma oma minevikuga, Romani karjäär satub ohtu ning Luisa püüab kõige kiuste oma perekonda koos hoida. KGB uurimise alla sattudes riskivad nad oma elude ja vabadusega. Film põhineb tõestisündinud lool.