KUULA | Nagu vanasti? ABBA jagas katkendit oma kolmandast uuest loost

Foto: Pressimaterjal

Septembris lavalaudadele naasmisest teatanud ABBA andis märku, et avaldavad uue albumi nimega "Voyage". Sealsest kauamängivalt on juba teada lood "I Still Have Faith In You" ja "Don't Shut Me Down". Nüüd aga on legendaarne kooslus avaldanud ka katkendi oma uhiuuest loost "Just A Notion".