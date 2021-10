Pirita linnaosas Kaasiku teel asuv viietoaline luksushäärber, kus on pinda 385 ruutmeetrit, ja 120 ruutmeetri suurune abihoone on olnud ­ 2 250 000 euro eest müügis paar nädalat. Indrek Stahli (67) sõnul loobuvad nad elukaaslase Merike Pääroga (65) majast puht praktilistel kaalutlustel. "Maja jäi meile kahele lihtsalt liiga suureks. Viimase kümne aasta jooksul me näiteks ei ole teist korrust sisuliselt üldse kasutanud. Nüüd tuli viimaks mõistus koju. Seda enam, et elame ju ühe kolmandiku ajast nagunii Hispaanias," põhjendab Indrek.