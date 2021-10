Fännid mures: Celine Dion peab terviseprobleemi tõttu kontserdid edasi lükkama

Oma hiljutises avalduses tõdes Dion, et ta on juba mõnda aega kannatanud raskete ja püsivate lihasspasmisde all. Nimelt pidi Dion alustama uue kontsertsarjaga nimega Céline Resorts World Las Vegas saalis järgmisel kuul. Valude tõttu pole ta paraku saanud selle kontserdi jaoks proovi teha, mistõttu lükkuvad kontserdid edasi.