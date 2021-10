Selgus see isik, kes kaugemas tulevikus printsess Diana tähtsaimad reliikviad endale saab

Vaatamata sellele, et Williami ainus tütar on alles kuueaastane, siis on palee ametnikud vaadanud tulevikku ning teatud ehted juba erilise kaitse alla pannud, et neid Charlotte'i jaoks hoida.

Kuningliku allika sõnul on üheks ehteks tiaara, mida Diana kandis oma pulmapäeval 1981. aastal. Juba enne seda oli antud ehe Spencerite perekonnale kuulnud üle sajandi ning seda on kandnud ka Charlotte'i kaks vanatädi, leedi Sarah McCorquodale ja leed Jane Fellowes. Hetkel on tiaara Diana venna Earl Spenceri käes, kuid väidetavalt on palee võtnud temaga ühendust, et hinnaline ehe turvalisse kohta paigutada.

"William on teadlik, et tema onul on ka omad tütred, kuid nad on saavutanud nõusoleku, et tiaara peaks kuuluma Diana vanimale pojatütrele," ütles allikas. Väidetavalt on ka Charlotte teadlik sellest, et väga tähtsat ehet hoitakse tema jaoks.

Kuigi tegemist on vägagi hinnalise tiaaraga, siis arvatavasti Charlotte'il tulevikus materiaalselt probleeme tekkima ei peaks. Nimelt ennustatakse, et printsessist saab tulevikus kuningliku perekonna kõige väärtuslikum liige. On arvutatud välja, et tema väärtus võib küündida kuni 3,6 miljardi naelani.