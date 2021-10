FOTOD | Kas see on Renee Zellweger? Kaunis näitlejatar on end rolli tõttu tundmatuseni muutnud

Vida Press

"Bridget Jonesi" filmidega Hollywoodi tippstaariks saanud Renee Zellweger on oma karjääri jooksul läbinud mitu totaalset muutumist. Hetkel on ta filmimas uut seriaali "The Thing About Pam", mille jaoks on ta ajanud selga paksukostüümi ning veetnud tunde grimmitoolis.