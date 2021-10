Annika Kiidron Hõbenõelaga. Erlend Staub

Paljud mäletavad aastatest 2004 ja 2005 tõsielusarja "Baar", kus osalenute elusaatusest on kirjutatud palju. "Baari" esimese hooaja võitja Annika Kiidronist (40) näiteks on saanud moekunstnik, kes lisaks kahekordsele ERKI Moeshow võidule pälvis äsjasel Tallinna moenädalal Hõbenõela auhinna. See omistatakse viimasel aastal silma paistnud moedisainerile.