Wenna asemel tuli vend! Heidit Kaio kirjutatud raamatut lahutusest esitles tema eksabikaasa vend

Priit Kuusk ja Heidit Kaio lahutasid abielu kaks aastat tagasi. "Kirjutasin selle raamatu poole aasta jooksul, sest see oli ainus vahend end analüüsida, teisi suhteid mõtestada ja neist aru saada. See oli mulle egoistlikult teraapiline protsess, sest mul on vaja iseenda jaoks asjad läbi nämmutada, lahterdada, seedida ja analüüsida, et liikuda eluga edasi. Lahutus on igal juhul keeruline, ja selle retsept on, et igal on oma tee," sõnas Heidit.