Puudub igasugune austus: Dr Dre'le anti lahutuspaberid üle vanaema matustel

Dre oli esmaspäeval Los Angelese kalmistul, et seal viimsele teekonnale saata naine, kes aitas teda kasvatada. Aga tema abikaasa Nicole Young valis just selle aja, et talle läheb kulleri lahutuspaberid üle anda, kirjutas TMZ.

Küll aga vaidlevad kaks osapoolt, kus Dre täpselt viibis, kui kuller temani jõudis. Räppari pool ütleb, et Dre seisis vanaema kirstu kõrval, kui kuller tema juurde tuli. Nicole Youngi pool aga ütleb, et kuller andis paberid räpparile üle kalmistu parklas.

Kus iganes see juhtus, siis Dre oli selle pärast maruvihane ja ei võtnud pabereid vastu. Dre allikate sõnul jäeti paberid haua kõrvale ning Nicole'i allika sõnul jäeti need parklasse.

Paberites olid välja toodud ka Nicole'i õiguskulud. Praegu pole teada, mis summa Dre maksma peab. Dre on praeguseks maksnud 325 433 dollarit, aga kohtuniku sõnul peaks summa olema 1 550 000 dollarit. Dre sõnas, et summa on ekslik ja ta on kõik vajaliku ära maksnud. Nicole aga nõuab ülejäänud summat.