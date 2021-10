Ricky Gervais saab oma koha Hollywoodi kuulsuste alleel

60-aastane Gervais saab tähe enda panuse eest meelelahutusmaailmasse viimase 20 aasta jooksul, vahendas DailyMail. Tema Netflixi sari "Afterlife" on viimase kahe aasta briti kõige enam voogedastatud sari ning ta on võitnud 25 Emmyt, 11 Baftat ja üheksa kuldgloobust.

Ricky, kes avaldas, et "Afterlife'i" kolmas hooaeg jääb viimaseks, sõnas, et inimesed on tihti tänaval tema juurde tulnud ja öelnud, kui palju see on nende elu muutnud. Nende inimeste hulka kuuluvad ka terapeudid, kes kasutavad sarja oma patsientide aitamiseks ning paluvad, et Ricky sarja peategelasel surra ei laseks.