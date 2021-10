Kuninganna tervis halveneb? Elizabeth II sai arstilt karmi käsu ja loobus reisist

Alles eile võttis kuninganna koos prints Charlesi ja prints Williamiga osa Windsori lossis toimunud üritusest, kus kohtuti mitmete tähtsate ärimeeste ja poliitikutega, kellega arutati kliimakriisi. Külaliste seas olid ka näiteks Bill Gates ja endine USA riigisekretär John Kerry.

Vaatamata sellele, et kuninganna tundus olevat heas tujus ja füüsiliselt ei tundunud temaga midagi valesti olevat, siis on tema ihuarstid mures selle pärast, et 95-aastase naise graafik on muutunud liiga tihedaks. Viimase 14 päeva jooksul on kõrges eas monarh käinud üheksal üritusel ning Põhja-Iirimaal oleks ta pidanud vaid kahe päeva jooksul täitma mitmeid tööülesandeid.

"Tema Majesteet on heas tujus, kuid pettunud, et ta ei saa külastada Põhja-Iirimaad, kus ta pidi täna ja homme täitma mitmeid ülesandeid. Kuninganna saadab Põhja-Iirimaa inimestele soojad tervitused ja ootab, et saaks neid näha tulevikus," seisab palee poolt avaldatud kirjas.

Allika sõnul pole muretsemiseks põhjust. Siiski proovib kuninganna olla ka eriti ettevaatlik, et ta ei puutuks kokku koroonaviirusega, sest tema vaktsineerimisest on möödas juba üle poole aasta. Nimelt sai ta oma esimese doosi juba jaanuaris ning vaktsineerimine viidi lõpule märtsikuus.

Viimasel ajal on Elizabeth II ilmutanud märke, et ta ei tunne end enam nii hästi kui varem. Kaks nädalat on olnud tema ustavaks kaaslaseks jalutuskepp, mida ta viimati kasutas mitu aastat tagasi. Samuti on arstid keelanud ära alkoholi tarbimise.

2022. aasta tõotab kuninganna jaoks tulla eriti tihe. Nimelt tähistatakse järgmisel aastal Elizabeth II troonil püsimise 70. aastapäeva ehk plaatinajuubelit.